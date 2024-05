Casal que criou PIX falso para receber doações ao RS é preso na grande SP

Polícia Civil - Crédito: divulgação

Dois suspeitos de fraude em transferências via PIX para as doações ao Rio Grande do Sul foram presos pela Polícia Civil em Santo André, na região do ABC paulista, na última quarta-feira (15).

O casal teria forjado páginas em referência ao governo do estado nas redes sociais para arrecadar dinheiro que supostamente seria destinado às vítimas afetadas pelas chuvas no sul do país. A Operação Dilúvio Moral teve apoio dos policiais do Grupo de Responsabilidade Tática (GRT) do Demacro.

Conforme as investigações, a fraude começou logo no início das enchentes que atingiram as cidades gaúchas. Os dois suspeitos presos tiveram suas contas bancárias bloqueadas pela Justiça.

Os acusados, um homem e uma mulher, foram encaminhados ao 4° Distrito Policial (Santo André) e depois para a cadeia pública de Santo André, onde permanecem à disposição da Justiça.

