Mulher procura hospital com dor de estômago e dá à luz um bebê, no interior de SP

Cyntia no hospital após ter o bebê - Crédito: Reprodução/TikTok

Uma mulher de Caçapava, São Paulo, descobriu que estava grávida de 38 semanas após procurar um pronto socorro por dor de estômago. A jovem, identificada como Cyntia, foi submetida a uma cesariana e deu à luz um menino saudável.

O caso foi revelado pela prima de Cyntia, Yasmin Berti, no TikTok. A postagem viralizou e já tem mais de 4,5 milhões de visualizações. Yasmin contou que Cyntia jamais passou pela cabeça a ideia de que poderia estar grávida.

A jovem foi encaminhada para um hospital de São José dos Campos, onde realizou um ultrassom. O exame constatou que ela estava entre 36 e 38 semanas de gestação.

O médico orientou a fazer uma cesariana correndo, pois Cyntia não poderia entrar em trabalho de parto por conta de uma cesariana feita há menos de um ano. O primeiro parto da gestante também não havia sido normal.

Cyntia foi submetida à cesariana e deu à luz um menino de 3,3 kg. O pai da criança foi comunicado do nascimento e, em um primeiro momento, duvidou. Mas depois fez as contas e percebeu que realmente a data em que esteve com Cyntia coincidia com os nove meses de gestação.

Cyntia está feliz que o bebê veio saudável, mas ainda está desacreditada com a situação.

O caso é raro, mas não inédito. Segundo especialistas, é possível que uma mulher não perceba a gravidez se ela for muito magra ou se tiver uma barriga pequena. Também é possível que ela não tenha sintomas comuns da gravidez, como enjoos e vômitos.

