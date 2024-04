Entenda como irá funcionar o pedágio Free Flow

O pagamento é feito automaticamente por meio do adesivo tag instalado no para-brisa do veículo, que se comunica com pórticos, espécies de portais, localizados no trajeto. O débito do valor da tarifa é realizado automaticamente.

“A utilização das pistas automáticas através da aquisição de uma tag traz maior agilidade e conforto nas viagens, tendo em vista que não é necessário realizar a parada nas praças de pedágio e nem manusear valores em espécie”, afirma o especialista em regulação do transporte da Artesp, Lincoln Seiji Otsuichi..

No caso dos carros, o pagamento automático gera um desconto de 5% no valor da tarifa, além do benefício do DUF (Desconto de Usuário Frequente), pelo qual, a cada passagem dentro do mesmo mês, são aplicados descontos progressivos nos valores.

Para aqueles que não possuem a tag, a leitura da placa do veículo é feita por meio de câmeras. O valor da tarifa deverá ser pago pelo usuário através de um portal eletrônico disponibilizado pela concessionária.

Para evitar a autuação por evasão de pedágio, é importante que o usuário verifique o valor das tarifas de pedágio ao longo do trajeto e as formas de pagamento aceitas pela concessionária. No caso da cobrança automática, os usuários devem se certificar de que a tag está devidamente liberada para a cobrança.

No momento da passagem pelo pórtico, devem respeitar a velocidade regulamentar da via e a distância do veículo a frente, assim como a sinalização semafórica de liberação da passagem e a cancela.

