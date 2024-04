Adolescente que foi baleada na cabeça pelo companheiro deixa a UTI

SIGA O SCA NO

Movimentação no local da ocorrência - Crédito: Flávio Fernandes

Saiba Mais Em estado gravíssimo Adolescente de 17 anos leva tiro na cabeça em Araraquara

A adolescente de 17 anos que foi baleada pelo companheiro no dia 17 de do mês passado em Araraquara deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na última segunda-feira e se recupera no quarto de enfermaria.

Segundo a Santa Casa, a jovem está hemodinamicamente estável e com traqueostomia. Ela abre os olhos espontaneamente e obedecea comandos.

O caso

A vítima trabalhava em um restaurante na Vila Furlan e estava em frente ao estabelecimento comercial, quando o companheiro se aproximou e efeutou um disparo contra a sua cabeça. Ele teria agido por ciúme. A vítima foi socorrida pela unidade de suporte avançado (USA) do Samu até a Santa Casa, em estado gravíssimo.

Já o autor do disparo foi detido logo em seguida pela Polícia Militar e está custodiado no Fundação Casa de Araraquara.

Leia Também