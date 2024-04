Comando de Aviação forma 1ª mulher piloto de avião da PM de SP

tenente Larissa Fidelis Aguiar - Crédito: Divulgação

Após 14 anos de dedicação à Polícia Militar de São Paulo, a tenente Larissa Fidelis Aguiar alcançou um marco histórico: tornou-se a primeira mulher piloto de avião da corporação. Essa conquista inspiradora representa um passo fundamental na crescente presença feminina na aviação policial e na PM em geral.

Ao longo de sua trajetória, a tenente Larissa superou desafios e obstáculos para chegar onde está hoje. Após ingressar na PM aos 17 anos, ela rapidamente se destacou, assumindo a responsabilidade pela coordenação e execução de operações de patrulhamento preventivo ostensivo apenas quatro anos depois.

O desejo de se tornar piloto de avião da PM surgiu após uma ocorrência em que Larissa presenciou o apoio crucial do helicóptero Águia. Inspirada por essa experiência e pela paixão pela aviação, ela decidiu seguir em busca desse sonho.

Com perseverança e talento, Larissa completou todos os treinamentos necessários e conquistou as habilitações para a categoria, abrindo caminho para outras mulheres que desejam seguir seus passos na aviação policial.

Emocionada com essa conquista, a tenente Larissa expressou sua felicidade e orgulho: "Eu me sinto extremamente honrada e feliz com essa conquista. Cada dia mais mulheres ingressam na PM, e mais especificamente, na aviação policial, e isso me deixa muito contente."

Sua trajetória inspiradora demonstra que com determinação e paixão, qualquer obstáculo pode ser superado. A tenente Larissa serve como modelo para outras mulheres que sonham em ingressar na aviação policial e em outras áreas tradicionalmente dominadas por homens.

