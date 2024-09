Governo usou 14 helicópteros no combate a incêndios no estado nesta quinta-feira

Estado de SP tem 20 aeronaves à disposição para atender ocorrências de incêndios. Foto: Marcelo S. Camargo/Governo de SP - Crédito: Divulgação

O Governo de São Paulo realizou na quinta-feira (12) a maior operação aérea de sua história com o emprego simultâneo de 14 aeronaves para o combate a incêndios em diferentes regiões do estado.

No pico da operação aérea do Gabinete de Crise, montado para monitorar e coordenar as ações de prevenção e combate às chamas, foram utilizadas quatro aeronaves de asa fixa e outros dez helicópteros, que atuaram no enfrentamento a queimadas em 22 municípios.

Já nesta sexta-feira (13), até o início da tarde, eram 10 aeronaves atuando nos trabalhos de controle das chamas em 17 municípios paulistas, de acordo com a Defesa Civil.

No início do mês, o Estado liberou R$ 5,9 milhões adicionais para a contratação de 120 horas de voo de monitoramento e 300 de combate aéreo, somando 420 horas.

O reforço se somou às outras 1.400 horas de voo já contratadas pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) e pela Defesa Civil para atuar nas queimadas. Ao todo, o estado conta com 20 aeronaves à disposição.

Desde o ano passado, a gestão estadual investiu mais de R$ 170 milhões no âmbito da Operação SP Sem Fogo. Além disso, o governo paulista aplicou mais R$ 152 milhões na compra de 125 viaturas para o Corpo de Bombeiros e na aquisição de veículos e equipamentos para a Defesa Civil atuar no enfrentamento ao fogo.

