Frio - Crédito: Agência Brasil

Sábado (05/04) e Domingo (06/04)

Céu claro a parcialmente nublado no interior do estado de São Paulo. A faixa leste paulista permanece com muita nebulosidade e com áreas de chuvas fracas, devido ao transporte de umidade do oceano para o continente . As temperaturas entrarão em declínio, principalmente no centro-leste do estado, em função da entrada do sistema de alta pressão pós-frontal, sendo a primeira queda de temperatura do outono. IPMET

Leia Também