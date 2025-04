Ranking espanhol elege a USP como a melhor universidade da América Latina

Compartilhar no facebook

Portaria USP 1 - Crédito: reprodução/USP

Na 61ª posição, a USP é a instituição de pesquisa latino-americana mais bem classificada no SCImago Institutions Rankings (SIR), ranking espanhol elaborado anualmente pelo laboratório de pesquisa SCImago Lab, ligado ao Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Quando comparada a outras universidades, a USP ocupa a 29ª posição, estando à frente de instituições como a Universidade Yale, Universidade Duke e Universidade de Sydney.

O ranking avalia instituições de ensino superior e de pesquisa classificando-as por um indicador composto, que combina três conjuntos diferentes de métricas com base no desempenho em pesquisa, resultados de inovação e impacto social medido por sua visibilidade na web.

Um diferencial desta classificação é que ela avalia não apenas universidades, mas também outras entidades que realizam pesquisa, como empresas, órgãos governamentais e instituições não governamentais. Nesta edição, foram avaliadas 9.756 instituições do mundo todo, sendo 5.051 universidades.

Na classificação geral, as três instituições mais bem classificadas foram a Academia de Ciências da China (1º lugar), o Ministério da Educação da República Popular da China (2º lugar) e o Centro Nacional de Pesquisa Científica da França (3º lugar). Considerando apenas as universidades, a Universidade Harvard ocupa a liderança do ranking, seguida da Universidade da Academia de Ciências da China e da Universidade Tsinghua.

América Latina

No quesito Pesquisa do ranking, os principais critérios estão relacionados a impacto científico, especialização temática, quantidade de publicações e colaboração internacional com redes de outras instituições.

Nesse item, a USP é considerada a 33ª instituição de pesquisa e a 17ª universidade do mundo que mais publicou artigos científicos indexados na base de dados científicos Scopus – que é produzida pela editora holandesa Elsevier e é considerada uma das maiores do mundo.

No quesito Impacto Social, que analisa a visibilidade na web, a USP obteve a 26ª posição na classificação geral e a 14ª posição entre as universidades.

A USP lidera o ranking latino-americano, seguida pelo Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas (Argentina), pela Universidade Nacional Autônoma do México (México), pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp).

Mais informações sobre esta classificação podem ser obtidas no site do Scimago e no site do Escritório de Gestão de Indicadores de Desempenho Acadêmico (Egida) da USP.

Melhores do mundo

O ranking da SCImago também classificou as instituições em 19 diferentes áreas do conhecimento. Nesse ranqueamento, a USP teve quatro cursos classificados entre os 50 melhores do mundo – Odontologia (1º), Medicina Veterinária (6º), Agricultura e Ciências Biológicas (23º), Negócios, Gestão e Contabilidade (37º) e Farmacologia, Toxicologia e Ciências Farmacêuticas (38º).

Confira, a seguir, a classificação das áreas considerando o ranqueamento de todos os setores (universidades, institutos de pesquisa, empresas, órgãos governamentais e instituições não governamentais) e a posição alcançada pela USP em cada uma delas na América Latina, no BRICS, na Ibero-América e no Brasil.

SCImago Ranking – Todos os setores

Área de conhecimento Mundo Brics Ibero-américa América Latina Brasil Agricultura e

Ciências Biológicas 23º 13º 2º 1º 1º Artes e Humanidades 81º 4º 10º 3º 1º Bioquímica,

Genética e Biologia

Molecular 153º 29º 8º 1º 1º Negócios, Gestão e

Contabilidade 37º 16º 1º 1º 1º Química 922º 211º 87º 2º 1º Ciências da

Computação 291º 77º 11º 1º 1º Odontologia 1º 1º 1º 1º 1º Ciências da Terra

e Planetárias 207º 92º 6º 2º 1º Economia,

Econometria

e Finanças 118º 33º 2º 1º 1º Energia 450º 144º 19º 1º 1º Engenharia 392º 98º 16º 1º 1º Ciências Ambientais 108º 56º 5º 1º 1º Matemática 227º 68º 4º 1º 1º Medicina 73º 15º 6º 1º 1º Farmacologia,

Toxicologia e

Ciências Farmacêuticas 38º 22º 3º 1º 1º Física e Astronomia 473º 117º 18º 2º 1º Psicologia 56º 3º 1º 1º 1º Ciências Sociais 57º 9º 1º 1º 1º Medicina Veterinária 6º 4º 1º 1º 1º

