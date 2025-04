Fuvest abre inscrições para o exame de transferência

estudante vestibular - Crédito: divulgação

As inscrições ao Exame de Transferência Externa 2025/2026 para cursos da Universidade de São Paulo serão realizadas entre 9 de abril, a partir das 12 horas, e o meio-dia de 5 de maio. Há 1.124 vagas disponíveis. O processo estará disponível exclusivamente no site da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest).



Essa modalidade de transferência é voltada para quem já está cursando uma graduação em uma instituição de nível superior, inclusive na própria USP, e gostaria de aproveitar seus créditos já conquistados nos cursos das áreas de exatas (728 vagas), humanas (176 vagas) e biológicas (167 vagas), com 53 vagas destinadas ao Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G).

O processo seletivo será dividido em duas etapas. Pré-seleção: de caráter geral, realizada pela FUVEST; e Seleção: com base em conteúdos específicos, de responsabilidade das diversas unidades da USP. A recomendação é que o candidato verifique o edital específico do curso no qual pretende ingressar.



No total, o último exame ofereceu 1.088 vagas de graduação. Realizado entre maio e junho do ano passado, registrou apenas 14,74% de abstenções. Confira os detalhes do processo na publicação digital “Guia de Transferência 2025/2026”: Link.

Calendário do processo de transferência 2025/2026

Inscrições

Inscrição e solicitação de recursos específicos no site da FUVEST 9/4 a 5/5.

Pagamento da taxa de inscrição durante expediente bancário: 5/05.

Resultados das solicitações dos recursos específicos: 12/05.

Pré-seleção

Divulgação dos locais de prova na Área do Candidato: 12/05.

Prova de pré-seleção com 4 horas de duração: 18/05.

Divulgação da prova no site da FUVEST: 19/05.

Seleção

Divulgação da lista de chamada no site da FUVEST: 28/05.

Entrega dos documentos da seleção no serviço de graduação: 2/06 a 3/06.



