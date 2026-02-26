Feder comemora superação dos problemas causados pela pandemia 

O secretário estadual de Educação, Renato Feder: "Evolução nos anos finais do Ensino Fundamental no Saresp em todas as disciplinas foi de 16,5%; avaliação do Governo de SP marca evolução histórica de crescimento da educação e confirma estratégias na recup - Crédito: divulgação

Em entrevista exclusiva por telefone ao SÃO CARLOS AGORA na tarde desta quarta-feira, o secretário estadual da Educação, Renato Feder afirmou que os resultados do Saresp 2025 revelam que a educação conseguiu superar o déficit de ensino causado pela pandemia da covid 19 nos anos de 2020 e 2021.

Cinco anos depois, segundo ele, a rede estadual de ensino do Estado de São Paulo alcançou em 2025 o melhor desempenho da série histórica em matemática no Ensino Fundamental, com avanço em todos os anos.

“Tivemos 16,5% de avanço nos resultados das avaliações nos anos finais do ensino fundamental em todas as matérias. Em matemática tivemos o melhor resultado da série histórica em 30 anos. Hoje é um dia para comemorarmos todos. Graças às ações tomadas pelo governador e pela nossa pasta e também pelo notável empenho de todos os professores e profissionais da educação, além de pais de alunos e alunos, conseguimos superar os problemas causados pela pandemia. Os números mostram isso”, destaca Feder.

Os dados do Saresp, avaliação externa anual da educação básica paulista, indicam crescimento consistente no 2º, 5º e 9º anos. Considerando todas as disciplinas avaliadas, a evolução das notas dos anos finais do Ensino Fundamental foi de 16,5% em comparação a 2024. Os resultados, anunciados no Palácio dos Bandeirantes, nesta quarta-feira (25), consolidam a recuperação da aprendizagem e reforçam a estratégia estruturada da gestão atual.

A equidade é outro ponto forte dos resultados. Os índices de acertos cresceram em todas as regiões do estado no Saresp com média de 15% de avanço em relação a 2024.

Mais do que uma melhora pontual, os números refletem uma política educacional que combinou recomposição dos conteúdos, gestão orientada por dados, formação profissional e, principalmente, ações concretas para tornar a escola mais atrativa para os estudantes. É possível observar avanços em todos os ciclos de ensino, com a consolidação do crescimento em relação ao período pós-pandemia.

A trajetória confirma a consistência de uma série de medidas adotadas nos últimos três anos pela atual gestão. Entre os principais programas estão o Provão Paulista, BEEM, Prontos Pro Mundo, e os programas de tutoria para alunos do anos iniciais e finais do Fundamental, além do Alfabetiza Juntos, que reforçou a alfabetização em parceria com os municípios.

“Entre os grandes resultados estão 300 mil alunos a mais nas escolas todos os dias com o aumento da frequência escolar. Batemos recordes de aprendizagem da série histórica na avaliação de matemática do Saresp. Dobramos o resultado nos níveis Adequado e Avançado. Os avanços se deram em todas as regiões do estado. A participação é recorde no Provão Paulista Seriado, chegando a 88% na 3ª série em 2025. A gente vê nossos alunos sendo aprovados como alunos do Centro Paula Souza e dos institutos federais. Mudamos a cara do Ensino Médio. E temos a Bolsa Estágio Ensino Médio (BEEM) com 10 mil estudantes e a meta para este ano é 30 mil”, afirma Feder.

MATEMÁTICA: AVANÇO HISTÓRICO - Em matemática, a rede estadual registrou avanço no 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental, o melhor resultado já registrado historicamente na disciplina.

No 9º ano, a média chegou a 260,3 pontos no Saresp, alta de 11,8 pontos em relação a 2024 e 14 pontos na comparação com 2023. No 5º ano, a pontuação foi de 236,3 pontos, crescimento de 13,8 pontos em um ano e de 21 pontos desde 2023. Já no 2º ano, etapa ligada à alfabetização, a média alcançou 200,8 pontos, 33 acima do registrado em 2023.

O avanço também aparece nos níveis de proficiência. No 2º ano, 68,5% dos estudantes atingiram os níveis adequado e avançado. No 5º ano, o índice chegou a 58%; e, no 9º ano, 24,7% alcançaram os níveis mais elevados, um aumento de 10 pontos percentuais em relação a 2024, e o dobro com relação a 2023. Também houve redução dos estudantes abaixo do básico, com 6% no 2º ano e 11, 8% no 5º.

LÍNGUA PORTUGUESA: CONSOLIDAÇÃO DA RECUPERAÇÃO - Em língua portuguesa, os resultados confirmam a consolidação da recuperação da aprendizagem no Ensino Fundamental. No 9º ano, a média alcançou 243 pontos, alta de 8,6 pontos desde 2023. No 5º ano, a pontuação chegou a 213,9 pontos, crescimento de 13,2 pontos no mesmo período. A média foi de 191,7 pontos no 2º ano, resultado que mostra estabilidade em relação a 2024 e 17 pontos acima do registrado em 2023.

As médias de proficiência também avançaram nos anos finais. Nos níveis adequado e avançado, 61,7% dos estudantes do 5º ano alcançaram o melhor resultado; no 9º ano, 29,2% tiveram o melhor desempenho. O percentual de alunos abaixo do básico caiu para 1,1% no 2º ano e 11,1% no 5º ano.

Além do acompanhamento pedagógico contínuo e da recomposição da aprendizagem, o resultado se deve também ao aumento da frequência escolar, que atingiu 91% em 2025, quase 10 pontos percentuais acima que o primeiro ano de gestão, em 2023.

