Competição USP de Conhecimentos mobiliza 157 mil estudantes de escolas públicas em sua 9ª edição

A edição de 2025 da CUCO - Competição USP de Conhecimentos e Oportunidades – encerrou suas inscrições na última sexta-feira, dia 22 de agosto, com mais de 157 mil estudantes inscritos. Os participantes representam 553 cidades do estado de São Paulo e estão matriculados em cerca de 3 mil escolas públicas. Os resultados desta nona edição mantêm uma tendência semelhante à do ano anterior, demonstrando o forte sentimento de pertencimento à CUCO por parte das instituições de educação básica do estado de São Paulo.

Promovida pelo Programa Vem Saber do Instituto de Física de São Carlos (IFSC-USP), a CUCO é uma competição voltada exclusivamente para estudantes das redes públicas de ensino, incluindo as redes Estadual, Municipal, do Centro Paula Souza e dos Institutos Federais. Desde sua criação em 2017, a competição tem destacado seu papel na valorização da cultura do conhecimento, além de oferecer oportunidades contínuas para estudantes e professores ao longo dos anos.

Segundo o Professor Antonio Carlos Hernandes, idealizador e coordenador geral do Programa Vem Saber, “a participação na CUCO é uma porta de entrada para um futuro profissional mais promissor. Ela torna o ensino superior em uma instituição pública uma opção de projeto de vida para os alunos da rede pública, independentemente da origem da escola, do período em que estão matriculados ou do perfil socioeconômico de suas famílias. A CUCO valoriza o esforço individual, a dedicação e reconhece talentos que, muitas vezes, permanecem ocultos nas comunidades mais carentes, principalmente em cidades distantes dos centros universitários”.

A Competição valoriza estudantes das três séries do ensino médio e pode premiar até nove alunos por escola, nas categorias ouro, prata, bronze, além da menção honrosa a todos que superarem a nota de corte. Os vencedores têm direito a cursar gratuitamente cursos de formação complementar e participam de uma Live exclusiva, orientada a preparar psicologicamente os vestibulandos.

Além disso, os certificados de conclusão desses cursos agregam valor aos currículos dos estudantes, reforçando seu diferencial em processos de avaliação, estágio ou entrevistas de emprego, ao demonstrar iniciativa, engajamento e forte comprometimento com o desenvolvimento acadêmico e profissional.

Para os estudantes da 3ª série de ensino das ETECs, vinculadas ao Centro Paula Souza, há ainda um prêmio especial: uma vaga no Programa de Intercâmbio Cultural 2025, com destino a Espanha. Para concorrer, o estudante deve alcançar o melhor desempenho na CUCO 2025 e atender aos demais critérios do programa.

O Coordenador Pedagógico do Programa Vem Saber, Dr. Herbert Alexandre João, destaca que ”a participação na CUCO demonstra o quanto a comunidade escolar valoriza iniciativas que promovem igualdade de oportunidades. Nosso objetivo é que cada participante se sinta estimulado a contribuir para reduzir desigualdades e reforçar a importância de ações concretas de acesso ao conhecimento”.

Além disso, os 9.417 professores participantes desta edição concorrem a 91 bolsas integrais para os cursos de MBA na USP/ESALQ. Esses professores, chamados de incentivadores, são indicados pelos próprios alunos, que os escolhem durante o processo de inscrição. Os docentes com maior número de indicações poderão optar por uma das 14 opções de especializações disponíveis, gratuitamente. “Na CUCO, escola, alunos, professores e gestores escolares são reconhecidos e valorizados”, concluiu Hernandes.

Segundo o Coordenador Pedagógico, a CUCO também é uma experiência formativa para os estudantes, que além de treinar para o vestibular, têm a oportunidade de entender como funciona o processo de matrícula e avaliação socioeconômica nas instituições públicas. “Isso é especialmente importante para estudantes que necessitam de apoio à permanência estudantil”, ressalta Herbert João.

PROVAS

Na atual edição, os 157.667 estudantes inscritos, provenientes de 2.876 escolas da rede pública estadual, terão até a próxima sexta-feira, dia 29 de agosto, para realizar a prova na Plataforma do Programa Vem Saber.

Para acessar a prova, o estudante deve fazer login com o CPF e a senha utilizados na inscrição. A avaliação tem duração de duas horas e é composta por 18 questões, elaboradas com base no conteúdo programático oficial da Secretaria da Educação de São Paulo, de acordo com a série em que o aluno está matriculado.

