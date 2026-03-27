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Semana comeÃ§a som sol, mas chuva pode voltar a partir desta terÃ§a-feira

30 Mar 2026 - 06h47Por Da redaÃ§Ã£o
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Semana comeÃ§a som sol, mas chuva pode voltar a partir desta terÃ§a-feira -

Segunda-feira (30/03)

A semana começa com Tempo estável em grande parte do estado de São Paulo, com predomínio de sol, poucas nuvens e sem previsão de chuva. Contudo, no decorrer da tarde, há previsão de áreas de chuvas, principalmente na faixa leste e no sul do estado, devido a instabilidades vindas do oceano, em razão da formação de um centro de baixa pressão, próximo ao litoral paulista. As temperaturas continuam elevadas.

Terça-feira (31/03) e Quarta-feira (01/04)


A condição de instabilidade retorna gradualmente ao estado de São Paulo, mantendo o céu parcialmente nublado e com áreas de chuvas em algumas regiões paulistas no período da manhã. A partir da tarde, áreas de instabilidade se propagam pelo estado, provocando chuvas e trovoadas isoladas. Temperaturas em ligeiro declínio. (ipmet)

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