Semana termina com chuvas e nova frente fria chegando a São Paulo

Pedestre caminha com guarda-chuva em rua de São Carlos - Crédito: SCA

Quinta-feira (09/10)



A presença da frente fria no litoral da região Sudeste do Brasil, mantém a condição de instabilidade no estado de São Paulo, deixando o céu parcialmente nublado a nublado e com previsão de chuvas e trovoadas isoladas, principalmente no centro-leste e faixa leste do estado. Temperaturas em elevação.

Sexta-feira (10/10) e Sábado (11/10)



As instabilidades serão intensificadas sobre o estado de São Paulo, devido a presença de um cavado (região de baixa pressão) sobre o continente. Desta forma, há previsão de chuva em várias regiões do estado. Temperaturas estáveis

Domingo (12/10) e Segunda-feira (13/10)



Uma nova frente fria se forma com sistema de baixa pressão associado e aproxima-se do estado de São Paulo, no decorrer da tarde/noite de domingo, causando aumento da nebulosidade, chuvas, trovoadas isoladas, descargas elétricas e rajadas de ventos ocasionais. Na segunda-feira esse sistema avança pelo estado, mantendo a condição de instabilidade, com volumes de chuva mais expressivos em algumas regiões do estado. Temperaturas em declínio na segunda-feira. (IPMET)

Leia Também