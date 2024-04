Zebra 'galopa' na Faber e lanterna goleia o líder

O Tiquinho foi o maior responsável pela surpresa da rodada na Faber - Crédito: Divulgação

Literalmente a “casa caiu” para o então líder WLM Engenharia/Aton Analytics/Sintepol/Outlet Officce, que comandava a classificação do Campeonato Interno de Futebol do Clube Faber-Castell. Na manhã de domingo, 14, pela sexta rodada da fase de classificação, no Cedrinho, a equipe levou um baile do Tiquinho/Vagão Maq, que não tinha uma vitória sequer e estava na última colocação. O resultado foi um vexatório 6 a 2.

Com o resultado, o campeonato embolou e todos têm chances de chegar entre os quatros primeiros que se classificam para a semifinal.

Em ascensão

O Pão de Queijo dá mostra que está em ascensão no Interno. Venceu a segunda seguida e assumiu a vice-liderança. No domingo, fez 2 a 0 no Sindicato dos Químicos/Clínica Médica Júlio Ara. O primeiro tempo foi um jogo de poucas chances devido as duas equipes estarem bem postadas e neutralizando a chegada ao gol adversário.

No segundo tempo, sem muita opção de banco o Sindicato não aguentou a pressão e levou dois gols (Vinícius e Flávio) em jogadas trabalhadas.

Resultados

São Geraldo Tintas 1 x 4 Top Real

Pão de Queijo 2 x 0 Sindicato dos Químicos/Clínica Médica Júlio Ara

WLM Engenharia/Aton Analytics/Sintepol/Outlet Officce 2 x 6 Tiquinho/Vagão Maq

