Zavaglia vence na estreia e busca o “tri” no Raspadão

Em busca do tricampeonato, Zavaglia estreou com vitória no Raspadão - Crédito: Divulgação

Com a realização de seis partidas, teve início na manhã de domingo, 8, o 15º Campeonato Raspadão, que acontece no Cidade Aracy.

Reunindo um grande número de torcedores e jogos bem disputados, a bola rolou solta e um dos destaques foi a estreia do Zavaglia, comandado pelo treinador Alex, que fez a abertura do torneio e venceu o Caixa D’Água por 3 a 2 e deu o primeiro passo em busca do tricampeonato.

Outro destaque foi o Real Maloka, que tem no comando o treinador Fabiano e o diretor Maycom. O time estreou no Raspadão e empatou em 1 a 1 com o Galo da Arábias.

Na rodada, o Pé na Porta aplicou a maior goleada e fez 7 a 1 na Nata São-carlense. Edmar, com direito a um hat-trick, se tornou o artilheiro na primeira rodada com 3 gols anotados.

Resultados

Caixa D’Água 2 x 3 Zavaglia

Aracy 5 x 0 Boleiros

Tijuco Preto 1 x 2 Bola + 1

Desportivo Central 0 x 2 Nova Era

Real Maloka 1 x 1 Galo das Arábias

Pé na Porta 7 x 1 Nata São-carlense

Classificação

