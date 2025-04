ASF São Carlos atropela Dourado e vai a fase regional dos Joguinhos Abertos

Equipe sub18 deu um passeio em Dourado: 11 a 0 com muita tranquilidade - Crédito: Jhonatan Celestino

A equipe sub18 da ASF São Carlos jogava pelo empate, mas a equipe não optou por jogar com o regulamento embaixo do braço e se garantiu na fase regional dos Joguinhos Abertos do Interior.

No ginásio municipal de esportes Hugo Dornfeld, com tranquilidade, aplicou 11 a 0 em dourado e terminou a fase sub-regional com 100% de aproveitamento, vencendo as três partidas que disputou. Foram 26 gols pró e nenhum contra, encerrando a etapa com participação perfeita.

“As atletas sabiam que poderiam empatar que garantia a classificação, mas elas estavam focadas e determinadas e buscaram o resultado. Jogaram soltas e concentradas”, disse a técnica Ana Cláudia Bianconi.

