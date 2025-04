Fábrica de Campeões brilha na Copa São Paulo de Judô

Judocas de São Carlos brilharam na Copa São Paulo - Crédito: Divulgação

Os atletas veteranos encerraram dia 23 de março com chave de ouro a Copa São Paulo de Judô 2025, protagonizando disputas intensas e de alto nível técnico.

Este ano, a competição foi dividida em duas etapas: a primeira aconteceu no Ibirapuera, reunindo cerca de 2.500 inscritos, enquanto a segunda foi realizada em São Bernardo, com aproximadamente 2.200 participantes. Esse formato consolidou a Copa como um dos maiores torneios do país, tanto em número de competidores quanto de público.

Foram dois finais de semana de confrontos acirrados, abrangendo as categorias Aspirantes, Divisão Especial, Veteranos e Kata. Um dos grandes marcos do evento foi a estreia da categoria Judô Inclusivo, reforçando a importância da inclusão de atletas com deficiência no cenário esportivo.

A equipe Fábrica de Campeões/SMESP esteve presente em ambas as etapas e conquistou excelentes resultados:

Matheus Rurali – Ouro no Sub-21 até 81kg (Primeira Divisão)

Yasmim Borges – Ouro na categoria Adulto até 52kg (Segunda Divisão)

José Carlos Colombera – Bronze na categoria Adulto até 73kg (Segunda Divisão)

No encerramento da competição, foi a vez dos veteranos representarem a Fábrica de Campeões. Entre os destaques estiveram:

Paulo Segatelle (M4 até 90kg) – Campeão, vencendo cinco lutas por projeção e finalização (chave de braço ou estrangulamento), consolidando-se mais uma vez como um dos grandes nomes do evento.

Luis Guilherme Pennati (M3 acima de 100kg) – Grande desempenho, mas acabou superado na disputa pelo bronze.

Nulian Robson de Souza (M2 até 110kg) – Também fez excelentes lutas, mas ficou a um passo do pódio.

Os atletas são treinados e orientados pelos professores Caio Cunha e Sebá, com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes, cuja parceria tem sido fundamental para o desenvolvimento e sucesso da equipe.

Com essas conquistas, a Fábrica de Campeões/SMESP reafirma seu compromisso com a excelência no judô, preparando atletas de alto rendimento e promovendo o esporte em todos os níveis.

Leia Também