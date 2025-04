Deportivo Sanka busca mais uma conquista na temporada - Crédito: Divulgação

Após a conquista da Copa Verão de Futsal Feminino, o Deportivo Sanka vai em busca de mais uma conquista na temporada 2025.

Na noite desta quarta-feira, 2, a partir das 20h30, estreia na Copa Sesc e encarar o Blackout. As Leoas se prepararam para a competição e buscam manter a hegemonia na competição, já que são as atuais campeãs. A partir será no ginásio poliesportivo do Sesc São Carlos.

