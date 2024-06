Zavaglia goleia e Galo das Arábias vence nos pênaltis

Raspadão no Aracy conhece os finalistas após duas partidas empolgantes - Crédito: Divulgação

O 14º Campeonato Raspadão, que é disputado no Cidade Aracy está a uma rodada de definir o campeão da temporada 2024. Zavaglia e Galo das Arábias terão esse privilégio após superarem seus compromissos em jogos semifinais realizados na manhã de domingo, 9.

Foram duas emocionantes partidas. Na primeira, o Zavaglia confirmou o favoritismo e goleou o Unidos do Nordeste por 6 a 1. A equipe, entretanto, encontrou dificuldades. No primeiro tempo as equipes empataram em um gol e somente na etapa final o Zavaglia encontrou o caminho dos gols e abriu vantagem. O time vai em busca do bicampeonato e assim se igualar ao Canela Seca, até então o único time a conquistar dois títulos no Raspadão.

Na outra semifinal, uma partida bem disputada e equilibrada que terminou empatada no tempo normal sem gols envolvendo o Galo das Arábias e Caixa D`Água. Na disputa dos pênaltis, deu Galo por 7 a 6.

O Galo das Arábias disputa pela primeira vez o Raspadão e já vai para a decisão do título.

A final será no domingo, 16. Às 9h, a decisão do 3º lugar, entre Caixa D`Água x Unidos do Nordeste. Em seguida, a final, entre Zavaglia x Galo das Arábias.

