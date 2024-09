Vôlei feminino de São Carlos quer a vitória em Franca para buscar a Taça de Prata

Sonhos dourados pela vitória e vaga na APV: time infantil encara Franca e busca o resultado positivo - Crédito: Jhonatan Celestino

Um jogo que vale o retorno do projeto social reiniciado pela AVS (Associação de Vôlei São-carlense) e que dá oportunidade para jovens adolescentes de São Carlos sonhar com um futuro promissor no esporte.

No ginásio municipal de esportes Demétrio Soares, no Complexo Champagnat, em Franca, a equipe infantil de vôlei feminino Objetivo/Smec enfrenta franca neste sábado, 28, a partir das 16h pela fase de classificação do Campeonato da APV.

As equipes estão no grupo A que tem a AABB como líder e já classificada para a Série Ouro. Está em aberto a segunda colocação que vale a Série Prata (do 5º ao 8º lugar) e hoje, o time comandado pelo técnico Zé Sérgio está em 2º lugar, em 3º, as adversárias francanas.

Uma nova vitória já garante o time são-carlense na Série Prata. Uma derrota, praticamente acaba com as chances de classificação.

Por este motivo, Zé Sérgio treinou forte durante a semana e preparou a equipe intensivamente. “Precisamos da vitória e vamos buscar ela. O time está pronto e preparado. As jogadoras estão cientes das responsabilidades e otimistas. Acredito que temos condições de ir até Franca e vencer. Essas meninas merecem disputar a Taça de Prata”, disse o treinador são-carlense.

