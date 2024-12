Vôlei de praia alcança feito inédito para São Carlos

Isabela e Giovana encerram a temporada como a terceira melhor dupla do Estado de São Paulo - Crédito: Divulgação

A dupla de vôlei de praia, recém formada por Giovana Garbuio e Isabella Souza, que representam a Associação de Esportes de Areia de São Carlos (AEA), representou neste final de semana o Estado de São Paulo no Circuito Banco do Brasil, considerada a maior competição no nível nacional.

A dupla, que joga junta há 6 meses, disputaram cinco competições e conquistaram resultados expressivos. Foram duas etapas promovidas pela AEA São Carlos, onde foram vice-campeãs e jogaram mais duas etapas do Circuito Paulista, onde ficaram em 5° lugar e na outra com um vice-campeonato.

Com esses dois resultados da etapa do Paulista, ficaram na terceira posição do estado e garantiram uma vaga para disputar o Campeonato Brasileiro no último final de semana em Saquarema - Rio de Janeiro.

As conquistas mostraram o potencial das atletas e um feito inédito para São Carlos: primeiro por ter uma dupla entre as três melhores do estado e outro fato foi a classificação para jogar o Brasileiro representando o estado de São Paulo

Os jogos aconteceram no domingo, 8. Na estreia, encararam a dupla do Mato Grosso, atual 5ª colocada no ranking brasileiro e as atletas da AEA venceram por 2 a 0. No segundo jogo pegaram a dupla do Paraná, e também venceram por 2 a 0. No jogo decisivo contra Santa Catarina, não conseguiram impor o ritmo que haviam colocado nos dois primeiros jogos e foram derrotadas por 2 a 0.

“Foi uma experiência incrível, disputar o torneio do Banco do Brasil que é o sonho para qualquer atleta de vôlei de praia e nós conseguimos realizar esse sonho. Agora é se preparar melhor para 2025 na categoria sub19” afirmou Giovana.

