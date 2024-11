Vitória deixa Unidos vivo no Campeonato 390 na Faber

Empate colocou o Top Real na primeira colocação do 390 da Faber - Crédito: Divulgação

Uma rodada dos sonhos para o Unidos no Campeonato 390 Clube Faber-Castell. Assim foram os jogos da manhã de domingo, 24, no Cedrinho, quando o Unidos entrou de vez na disputa por uma vaga para as semifinais.

Pela 13ª rodada, a equipe venceu o confronto direto contra o Cosméticos por 2 a 0 e beneficiada ainda pela derrota do CLC/Amaral Fotos Aéreas/Sucos Life para o lanterna São Geraldo e pelo empate da Ponte Preta diante do líder Top Real em 3 a 3.

Top Real 3 x 3 Ponte Preta

Com a derrota do Cosméticos que briga diretamente com a Ponte Preta, a equipe veio com mais motivação contra o então já classificado Top Real.

Porém o Top Real, também tinha um objetivo, que era terminar a rodada na liderança e por isso desde o início mostrou que não veio apenas para cumprir tabela.

A Ponte sabendo da importância entrou focada e impondo ritmo de jogo. Com poucos minutos Michel abriu o placar para a Ponte. Com o gol a equipe foi ao ataque e fez 2 a 0 através de Sérgio.

Entretanto, o Top Real não estava na segunda colocação à toa. A todo tempo buscava reverter o placar, sempre com bons lances entre os seus ágeis atacantes. Assim, em um lance de bola parada o zagueiro Jairo subiu mais que a equipe adversária e diminuiu para a sua equipe, finalizando assim o primeiro tempo.

No segundo tempo, o Top Real voltou mais agressivo, melhorando a posse de bola e diminuindo as possibilidades da Ponte. Em um lance polêmico próximo a grande área da defesa da Ponte, o árbitro marcou falta e Devecchi com muita qualidade fez um belo gol empatando o jogo.

A Ponte, que buscava a vitória para chegar a última rodada sem depender de resultados, desperdiçou chances e foi punida, pois o Top Real em jogada trabalhada virou o jogo com o atacante Devecchi que aproveitou de um rebote em que a bola bateu na trave.

Em busca do empate, a Ponte se lançou ao ataque e Gabriel Garcia que geralmente joga no setor defensivo, aproveitou-se de uma bola próxima a grande área adversária e chutou no canto do goleiro, sem chances para defesa do goleiro do Top Real.

Ao final da rodada, o campeonato está com duas vagas em aberto, e quatro times estão brigando pela classificação para a semifinal.

Resultados

São Geraldo Tintas 11 x 0 CLC/Amaral Fotos Aéreas/Sucos Life

Cosméticos 0 x 2 Unidos

Top Real 3 x 3 Ponte Preta/Amaral Fotos Aéreas

