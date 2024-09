Vitória coloca UFSCar na 3ª colocação da Copa AVS/Smec

SIGA O SCA NO

Federal está no top 3 da Copa AVS/Smec - Crédito: Divulgação

Um início de semana perfeito para as universitárias da UFSCar que venceram o São Carlos Clube pela fase de classificação da 9ª Copa AVS/Smec de Vôlei Feminino. Com isso a equipe está no “top 3” da competição regional.

Na noite desta segunda-feira, 23, no ginásio de esportes João Marigo Sobrinho, o Ginasião, as universitárias, em 1h15, venceram o SCC por 3 sets a 0, parciais de 25/16, 25/19 e 25/11. A equipe teve ainda na oposta Marina, a MVP da partida, arbitrada por Demerval Mascarin e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges.

Com a expressiva conquista, a UFSCar assumiu a terceira colocação e totaliza 21 pontos. Já o São Carlos Clube, está em oitavo lugar e soma 13 pontos.

São Carlos Clube: Juliet, Vanessa, Mariflávia, Roberta, Adriane, Carol, Maria Júlia, Camila, Geizilaine, Cláudia Cury, Juliana, Luana, Marília e Cláudia. Técnica: Sandra.

UFSCar: Marina, Paloma, Lívia, Lisa, Maysa, Eduarda, Júlia e Mika. Técnico: Lucas.

