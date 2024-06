Vitória coloca o Zé Bebeu nas quartas da Champions Ouro

SIGA O SCA NO

Zé Bebeu venceu o Abdelnur e carimbou sua vaga para as quartas de final da série Ouro - Crédito: Divulgação

Além do Juventus Cruzado e do Aracy, o Zé Bebeu carimbou o passaporte para as quartas de final da Série Ouro da Champions Cup, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos.

Na noite de segunda-feira, 24, em jogo solitário realizado no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, a equipe goleou o Abdelnur por 5 a 2 e assumiu a terceira colocação com 24 pontos. Já o Abdelnur, último colocado sem somar ponto, está rebaixado para a Série Prata. Porém a equipe mostra esportividade e comparece para todas as partidas. Exemplo a ser seguido.

