Vitória coloca o WLM na liderança do Interno da Faber

Após uma semana de folga devido ao feriado prolongado da Páscoa, o Campeonato Interno de Futebol do Clube Faber-Castell retornou na manhã de domingo, 7, com três jogos sendo realizados no Cedrinho e válidos pela quinta rodada da fase de classificação.

Após a conclusão da manhã esportiva, o Top Real perdeu e o WLM Engenharia/Aton Analytics/Sintepol/Outlet Officce aproveitou para assumir a ponta do torneio que tem o Tiquinho na lanterna após perder novamente.

Vitória com autoridade

A WLM Engenharia/Aton Analytics/Sintepol/Outlet Officce fez uma bela apresentação e bateu o Sindicato dos Químicos/Clínica Médica Júlio Ara por 2 a 0 e com a conquista dos três pontos é o novo líder do campeonato.

A WLM dominou o jogo. No primeiro tempo perdeu chances de abrir o placar e em um dos lances, o estreante e veterano goleador Igor Hilário não perdoou e deixou sua marca de ‘matador’. Após a zaga dar bobeira, o jogador driblou o goleiro e mandou para fundo das redes.

No segundo tempo a WLM voltou mais cautelosa na zaga e o Sindicato teve chance para empatar. Não fez e a zaga falhou. Com isso o adversário fez 2 a 0 através de Fredson que ampliou e garantiu a vitória e liderança de sua equipe.

Resultados

Tiquinho/Vagão Maq 1 x 3 Race Life

Sindicato dos Químicos/Clínica Médica Júlio Ara 0 x 2 WLM Engenharia/Aton Analytics/Sintepol/Outlet Officce

Top Real 1 x 3 Pão De Queijo

