Vereador Bira prestigia 3ª etapa do Campeonato Paulista de Truco em São Carlos

No sábado, 15, às 15h, no ginásio Hugo Dornfeld ( Zuzão ), na Vila São José, aconteceu a primeira etapa do Campeonato Paulista de Truco. Foram inscritas 136 duplas de 32 cidades do Estado, inclusive da capital e também de São Carlos, que contou com uma premiação para os quatro primeiros colocados, totalizando R$ 8.000,00 em prêmio. Vários participantes chegaram na sexta feira, 14, e foram embora somente no domingo, 16, movimentando assim o comércio e os hotéis da cidade, fazendo a economia da cidade movimentar.

“O Campeonato tem o propósito de incentivar a modalidade esportiva, pois o truco é um dos jogos mais tradicionais em encontros de famílias e amigos, a modalidade está inserida nos chamados esportes da mente que envolve competição, alto rendimento e desempenho mental”, disse Lázaro Neto, presidente da Liga Paulista de Truco – LPT.

Em contrapartida, a primeira etapa do torneio trouxe a arrecadação de alimentos para a Creche MEI MEI - Casa do Caminho - de nosso município que recebeu mais de 300 kg de alimentos, que beneficiará 75 crianças . “Fico feliz por terem se lembrado da nossa Creche e gostei também da festa que fizeram no ginásio, todos contentes com a realização do torneio” disse Dona Nádia que é assistente social da entidade.

Os três primeiros colocados são da capital do estado e fazem parte da equipe Três Tentos, são eles: dupla campeã Tom e Alemão, que recebeu além do troféu, R$ 4.000,00 em dinheiro como prêmio. Em segundo lugar ficou com a dupla Campi e Poletti, que levou R$ 2.000,00 em dinheiro como prêmio. Em terceiro lugar, ficou a equipe Diogo e Thiago Gilete, que receberam como prêmio R$ 1.000,00. E no quarto lugar ficou a dupla da cidade de Barretos Robinho Presidente e Marretinha, que compõe a equipe Feras do Truco, que levaram também R$ 1.000,00 como prêmio.

Juliano Góes, organizador do torneio, também agradeceu a todos: “Agradeço o apoio que a Prefeitura Municipal que através da Secretaria de Esporte e Cultura nos auxiliou em tudo o que precisamos, agradeço aos participantes que vieram de longe para participar do torneio e também ao meu amigo o Vereador Bira, que veio prestigiar essa 3ª etapa de campeonato Paulista de Truco, se Deus quiser, ano que vem tem mais”, finalizou.

Também compareceram no torneio, os vereadores Dé Alvim, que elogio a organização. " Estão todos de parabéns pela organização do torneio, fiquei muito feliz de estar aqui presente e no ano que vem o que precisar estarei apoiando", finalizou Dé Alvim. A dupla campeã foi Guilherme e Rodrigo, da equipe Top Truco, da cidade de Tupã, que recebeu além do troféu, R$ 4.000,00 em dinheiro como prêmio. Em segundo lugar ficou Fabinho e Diegão, da equipe Mauá, da cidade de Mauá, que levou R$ 2.000,00 em dinheiro como prêmio. Em terceiro e quarto lugares, respectivamente, ficaram Ceará e Tom, da equipe Tico Truco, da cidade de São Paulo e Diego e Zirdo, da equipe Força do Truco, da cidade de Jaboticabal, cada dupla recebeu R$ 500,00 em dinheiro como prêmio.

Juliano Góes, organizador do torneio, também agradeceu a todos: “Agradeço o Prefeito Airton Garcia, que através da Secretaria de Esporte e Cultura que tem como secretário o Fernando Carvalho, que nos auxiliou em tudo o que precisamos, agradeço aos participantes que vieram de longe para participar do torneio e também ao meu amigo o Vereador Bira, que veio prestigiar essa 1ª etapa de campeonato Paulista de Truco, se Deus quiser, ano que vem tem mais”, finalizou.

Também compareceram no torneio, os vereadores Dé Alvim, que elogiou a organização. " Estão todos de parabéns pela organização do torneio, fiquei muito feliz de estar aqui presente e no ano que vem o que precisar estarei apoiando", disse Dé Alvim. Ubirajara Teixeira, o BIRA, também elogiou o evento: " Tudo que é para o bem da população, estarei apoiando, podem contar comigo sempre, foi um evento muito bem organizado e divertido", completou Bira.

O evento também teve a participação do Vereador Lucão e o Presidente da Câmara Municipal, Marquinho Amaral. " Quando se fala em qualquer tipo de esporte, eu fico contente e fico a disposição para ajudar. Fico feliz por saber que todos os anos terá alguma etapa do Campeonato Paulista de truco em nossa cidade e podem contar sempre comigo" disse Marquinho Amaral.

Lucão também deixou suas palavras de agradecimento. " É o segundo ano consecutivo que venho prestigiar esse belíssimo e organizado evento e com certeza estarei no ano que vem de novo, quem sabe como participante fazendo uma dupla com outro vereador, finalizou.

