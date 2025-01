Velo Clube surpreende e vence o Santos em Rio Claro

Compartilhar no facebook

Em Rio Claro, Velo Clube despachou o Santos e venceu a primeira no Paulistão - Crédito: Raul Baretta/Santos FC

O Santos conheceu sua segunda derrota no Paulistão. Na ´noite deste sábado, no estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro, foi derrotado pelo Velo Clube por 2 a 1. Daniel Amorim (duas vezes) e Léo Godoy marcaram os gols.

O time de Pedro Caixinha perdeu em casa, de virada, para o Palmeiras pelo mesmo placar e surpreendentemente foi derrotado pelo Velo, que até então perdeu os três jogos que tinha disputado.

Em Rio Claro, a primeira chegada do Peixe ocorreu aos 6 minutos. Miguelito fez jogada pela esquerda e bateu forte cruzado, obrigando o goleiro a fazer boa defesa.

Luca Meirelles aplicou um chapéu no defensor, aos 14 minuto, e sofreu falta. Ele mesmo foi para a cobrança, e com categoria, de pena direita, bateu colocado para a bola explodir no travessão.

Tomás Rincón levantou a bola na área, aos 29 minutos. A zaga conseguiu afastar, e na sobra, Gabriel Bontempo chutou para fora.

Aos 34 minutos, Souza lançou para Miguelito, que cruzou para trás, e JP Chermont chutou próximo ao gol.

Na segunda etapa, aos 6 minutos, Daniel Amorim abriu o placar para o time da casa.

Aos 26 minutos, Guilherme realizou jogada pela esquerda e deixou com o estreante Tiquinho Soares, já dentro da área. Ele bateu de perna canhota, mas a bola foi pela rede do lado de fora. Daniel Amorim marcou o segundo do time da casa, aos 38 minutos. Após falha da zaga, Léo Godoy diminuiu para o Santos, aos 46 minutos.

