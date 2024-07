Vão legalizar o Tigrinho? Ministério da Fazenda toma decisão este mês

Após muita polêmica sobre o jogo e o andamento da votação para legalização dos cassinos físicos no Brasil, o Ministério da Fazenda anunciou que decidirá ainda neste mês se os jogos de apostas online, incluindo o Fortune Tiger (Tigrinho), serão oficialmente permitidos no Brasil. A discussão abordará se esses jogos podem ser enquadrados na Lei 14.790/2023, que legalizou as plataformas de apostas online, conhecidas como bets. Isso porque a ANJL argumenta que ele caracteriza um jogo de chance com quota fixa, o que é permitido por lei, ao contrário dos jogos de azar proibidos.

Caso a decisão seja favorável, jogos como slots precisarão de um certificado emitido por uma empresa autorizada pela Fazenda para operar no Brasil. Atualmente, apenas Gaming Associates Europe Ltd, BMM Spain Testlabs, eCogra Limited e Gaming Laboratories International LLC têm essa autoridade.

O Tigrinho faz parte da série Fortune, da PG Soft, que possui outros títulos da série nos mais jogados do país em cassinos online, incluindo Fortune Rabbit, Fortune Ox, Fortune Dragon e Fortune Mouse. Ele está entre os melhores jogos de slots do país desde 2023 e vem mantendo a primeira posição em popularidade durante todo o ano de 2024.

Para garantir que jogos como o Tigrinho sejam justos e confiáveis, os desenvolvedores utilizam Geradores de Números Aleatórios (RNGs). Esses geradores produzem números de forma totalmente aleatória e garantem que os resultados dos jogos não sejam manipulados ou previstos. Apesar de muitos grupos e influenciadores se aproveitarem da falta de informação sobre como esses jogos funcionam no país para divulgar links ou melhores horários para jogar, os RNG não mudam ao longo do dia, o que significa que a aleatoriedade independe do momento em que alguém joga.

Com a legalização do Tigrinho, é essencial monitorar a mídia e as propagandas relacionadas para garantir a proteção dos jogadores. A prioridade dos cassinos e dos órgãos fiscalizadores deve ser promover o jogo responsável e proteger o público brasileiro, deixando claro que esses jogos são destinados apenas ao entretenimento, não como uma fonte de renda. Isso permitirá que possamos aproveitar os benefícios sociais dos jogos legalizados.