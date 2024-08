V Edição da Corrida Unimed São Carlos acontece nesse final de semana

4ª Edição da Corrida Unimed São Carlos de 2024 -

Nos dias 24 e 25 de agosto, acontece a V Edição da Corrida Unimed São Carlos. O evento será realizado no Parque Eco Esportivo Damha com largada às 8h nos dois dias. No primeiro dia de prova, será realizada a Corrida Kids e, logo após, a Cãominhada. Já no dia 25, o evento conta com corrida de 10 e 5 km, além da caminhada de 5 km.

Além das provas, o evento terá um espaço recreativo, com várias atividades, para as crianças da Corrida Kids e os pets também poderão desfrutar de um espaço exclusivo. Além disso, no dia 24, com o apoio da Ong ProAnimal, será realizada uma feira de adoção. Nos dois dias de evento, terá uma praça de alimentação até às 12h, e no dia 25, os participantes poderão desfrutar de música ao vivo com a banda Rockatados.

Nessa Corrida, a Unimed São Carlos conta com o apoio do Parque Eco Esportivo Damha e com o patrocínio da ACISC, PremierPet e Sicoob. A organização do evento é realizada pela empresa Personew.

A entrega dos kits acontece a partir dessa sexta-feira, 23 de agosto, e será realizada no Shopping Iguatemi. Confira mais detalhes da retirada do kit e das provas no regulamento do site: www.unimedsaocarlos.com.br

