Unidos e Gonzaga vencem pelo Amadorzão

Primos ficou no 1 a 1 com a Ponte Preta - Crédito: Divulgação

O Campeonato Amador, promovido pela Liga de Futebol Amador de São Carlos, teve sequência na manhã de domingo, 30, com a realização de três partidas. Uma quarta, entre Os Prédios x BN Madri foi adiada devido ao falecimento de uma pessoa ligada ao time do CDHU.

Nas outras três partidas, muito equilíbrio. O Jardim Gonzaga fez uma boa apresentação e conquistou uma importante vitória em cima do Monte Carlo, totalizando 29 pontos na terceira colocação. O adversário ficou no 8º posto com 14 pontos.

O Unidos da Vila aprontou para cima do atual campeão amador. Com autoridade, venceu o Vasco por 2 a 0 e está agora na quinta posição com 20 pontos. O Vasco decepciona na temporada e está somente na 9ª posição com apenas 11 pontos.

Por fim, um empate em 1 a 1 entre Primos e Ponte Preta mostrou o equilíbrio de forças entre as duas agremiações que estão no top 4 da classificação. A Ponte é segunda colocada com 30 pontos e o Primos ostenta o quarto posto com 25 pontos no ativo.

