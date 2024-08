União empata e Rio Claro perde; Grêmio respira na Copa Paulista

SIGA O SCA NO

Após a rodada do final de semana, Grêmio continua com boas chances de classificação às quartas de final - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Nem tudo está perdido para o Grêmio São-carlense na Copa Paulista. Mas a situação está um tanto quanto complicada e a equipe, que está invicta fora de casa, terá que fazer valer a fama de “visitante ingrato” e vencer o XV de Piracicaba no estádio municipal Barão de Serra Negra para sonhar com a classificação para as quartas de final do campeonato.

No final de semana, pelo grupo 3, Lobo folgou e secou os concorrentes diretos e em partes, os resultados satisfizeram. Em Araras, o União São João ficou no 1 a 1 com o XV de Piracicaba. Já em Taquaritinga, o CAT venceu o Rio Claro pela contagem mínima.

Após a rodada, o Taquaritinga de firmou como líder com 19 pontos. O XV garantiu a classificação, ao somar 10 pontos. A terceira vaga do grupo é uma briga direta entre União (3º, com 6 pontos), Grêmio (4º, 6 pontos) e Rio Claro (5º, 5 pontos).

Na última rodada, o Grêmio vai até Piracicaba e tem que vencer para sonhar com a classificação e ainda torcer para um empate ou vitória do Rio Claro diante do União São João. A partida acontece em Rio Claro.

Leia Também