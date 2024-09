UFSCar vence e ultrapassa o Caaso na Copa AVS/Smec

SIGA O SCA NO

Universitárias comemoram a conquista de 3 pontos na Copa AVS/Smec - Crédito: Divulgação

Na disputa direta entre times universitários na 9ª Copa AVS/Smec, por enquanto a UFSCar leva a melhor na fase de classificação em cima do Caaso. Na noite de quarta-feira, 11, no ginásio municipal de esportes Donato Roccito, em Ibaté, a equipe comandada pelo técnico Lucas conquistou mais uma vitória.

Em 1h10, a UFSCar superou o Scorpions, de Américo Brasiliense por 3 sets a 0, parciais de 25/15, 25/10 e 25/13 e com a vitória, foi a 15 pontos e assumiu a 5ª posição, superando o Caaso, que está em 6º lugar, com 13, uma colocação abaixo. Já o Scorpions faz uma campanha irregular e está na 10ª posição, com 4 pontos conquistados.

A partida solitária da Copa AVS/Smec foi dominada pela UFSCar que não encontrou muita resistência no adversário. A central Heloísa, da UFSCar, foi a MVP da partida, arbitrada por Alessandra Borges e Fernanda Oliveira. Apontador: Narciso Borges.

Scorpions: Gabi, Janaína, Amanda, Maiara, Karen, Rose, Regina, Cátia, Dani, Fernanda e Fran. Técnico: Reginaldo.

UFSCar: Marina, Paloma, Lívia, Lisa, Natália, Mayra, Eduarda, Júlia, Mika, Heloísa e Ana Beatriz. Técnico: Lucas.

