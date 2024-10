UFSCar surpreende, vence Fênix e decide série ouro da Copa AVS

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

31 Out 2024 - 07h26

31 Out 2024 - 07h26 Por Marcos Escrivani

UFSCar venceu e decide título da série Ouro contra a AVS/Smec - Crédito: Divulgação

A UFSCar está na final da série Ouro da 9ª Copa AVS/Smec de Vôlei Feminino. Na noite de terça-feira, 29, no ginásio de esportes da UFSCar, as donas da casa recepcionaram a Fênix/LBR Sports pela segunda semifinal da série Ouro.

Após uma partida praticamente perfeita, as universitárias, em 1h24, venceram por 3 sets a 0, parciais de 25/18, 25/10 e 33/31. A MVP foi a ponta Lisa. Em jogo arbitrado por Fausto José de Lara e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges.

O jogo foi emocionante. Nas duas primeiras parciais, a impressão deixada era que as jogadoras do Fênix não estavam concentradas e perderam com relativa facilidade. Mas o terceiro set foi disputado ponto a ponto e a UFSCar errou menos e venceu por 33 a 31.

Com a vitória, as universitárias disputam o título e vão ter pela frente a AVS/Smec, atual campeã e ainda invicta na competição.

UFSCar: Marina, Paloma, Lívia, Lisa, Mayra, Julia, Natália, Luiza, Heloisa, Ana Beatriz. Técnico: Lucas.

Fênix/LBR Sports: Rafa, Marília, Carol, Maria S., Maria, Valéria, Jéssica, Letícia, Cristiana, Thiani, Érica, Melissa, Renata e Fran. Técnica: Mococa.

Leia Também