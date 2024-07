UFSCar conquista vitória tranquila frente Ibaté pela Copa AVS/Smec

SIGA O SCA NO

Jogadoras da UFSCar comemoram vitória: equipe faz uma boa campanha na Copa AVS/Smec - Crédito: Zé_Photografy

Em jogo solitário pela fase de classificação da 9ª Copa AVS/Smec, a UFSCar conquistou uma boa vitória frente Ibaté na noite desta terça-feira, 2, no ginásio de esportes da Universidade Federal.

Em 59 minutos, as universitárias superaram as ibateense por 3 sets a 0, parciais de 25/9, 25/7 e 25/16, com destaque para a levantadora Lisa, da equipe vencedora.

A partida foi arbitrada por Alessandra Borges e Fernanda Oliveira. Apontador: Narciso Borges.

UFSCar: Lisa, Marina, Lívia, Paloma, Natália, Júlia, Júlia M., Mayra, Eduarda, Ana e Kátia. Técnico: Lucas.

Ibaté: Luciana, Núbia, Maria T., Pietra, Joice, Maria, Sandra, Daiani e Vitória. Técnico: Lucas.

