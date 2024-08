Três jogos movimentam o 390 no Cedrinho

São Geraldo vai estar em ação e encara o Top Real - Crédito: Divulgação

Após a pausa no último domingo, 11, quando comemorou-se o Dia dos Pais, o Campeonato 390 tem sequencia no Clube Faber-Castell e na manhã deste domingo, 18, acontece a segunda rodada da fase de classificação com a realização de mais três jogos no Cedrinho.

O Cosméticos F.C. folga na rodada, que tem a perspectiva de partidas bem disputadas, devido ao equilíbrio técnico entre os participantes. Os jogos serão os seguintes:

Campo 1

8h - Ponte Preta x Unidos F.C.

10h - Sindicato/ WLM/Engenharia X CLC/Amaral Fotos Aéreas/Sucos Life

Campo 2

8h - Top Real X São Geraldo Tintas

