Torneio municipal de futebol integra as comemorações dos 131 anos de Ibaté

Crédito: Divulgação

Em celebração aos 131 anos de Ibaté, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Esportes, iniciou o Torneio Municipal de Futebol, na última segunda-feira, 17, nas dependências do Estádio Municipal “Dagnino Rossi”. Este evento esportivo reúne 17 equipes locais, destacando-se como uma das principais atrações das festividades de aniversário da cidade.

O torneio é uma iniciativa que visa não apenas comemorar mais um ano de Ibaté, mas também promover a integração comunitária e incentivar a prática esportiva entre os cidadãos. “Através do futebol, buscamos fortalecer os laços de amizade e companheirismo, essenciais para o desenvolvimento social da cidade”, apontou Raul Seixas II, secretário adjunto de Esportes.

A competição se desenvolve em etapas, com as semifinais marcadas para esta sexta-feira, 21. As equipes classificadas disputarão vagas na grande final, que será realizada no dia 30 de junho, a partir das 8h15.

A Prefeitura de Ibaté reafirma seu compromisso com o esporte e o bem-estar dos ibateenses, proporcionando eventos de qualidade que refletem o espírito festivo e acolhedor. A participação de todos é fundamental para o sucesso do torneio e para a valorização do esporte local.

