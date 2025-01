TJD ministra palestra para atletas da Copinha

Crédito: Divulgação

O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), órgão judicante do futebol do Estado de São Paulo, responsável pela análise e julgamento de infrações disciplinares e de competição previstas no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) ocorridas em confrontos válidos pelos campeonatos organizados pela Federação Paulista de Futebol (FPF), dentro da programação da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ministra nesta segunda-feira, 6, a partir das 9h30, no auditório do Paço Municipal, a palestra com o tema “Integridade Esportiva: Combate à manipulação de competições pela Federação Paulista de Futebol”.

Alessandra Christine Bittencourt Ambrogi de Moura, do TJD, será a palestrante. O público alvo da palestra são os jogadores e comissão técnica dos times que disputam a Copinha: São Carlos FC, Imperatriz/MA, Cruzeiro-MG e Real Brasília-DF.

