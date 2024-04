Tiquinho joga para vencer a primeira no Interno do Clube Faber-Castell

Tiquinho/Vagão Maq busca a primeira vitória no campeonato. Até aqui, conquistou apenas um ponto - Crédito: Divulgação

Na lanterna do Campeonato Interno Clube Faber-Castell, com apenas um ponto conquistado após quatro rodadas, o Tiquinho/Vagão Maq busca ainda a primeira vitória no torneio.

Pela quinta rodada da fase se classificação, a partir das 8h deste domingo, 7, no Cedrinho, a equipe terá mais uma chance e no campo 1 enfrenta o Race Life que está em 5º lugar com 4 pontos.

A rodada

A quinta rodada do Interno da Faber, após pausa de uma semana devido as festividades da Páscoa, prossegue neste domingo com a realização de três jogos. Todos no período da manhã. O São Geraldo Tintas folga na rodada. A programação é a seguinte:

Campo 1

8h - Tiquinho/Vagão Maq x Race Life

10h - Sindicato dos Químicos/Clínica Médica Júlio Ara X WLM Engenharia/Aton Analytics/Sintepol/Outlet Officce

Campo 2

8h - Top Real x Pão de Queijo

Classificação

