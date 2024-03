Times do Amador e do Varzeano recebem kits com material esportivo

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura fez a entrega sexta-feira, 8, de kits com material esportivo para os 12 times do Campeonato Amador e para as 10 equipes do Campeonato Varzeano. Os torneios são promovidos pela Liga de Futebol Amador de São Carlos

Estão disputando o Campeonato Amador os seguintes times: E.C. J.G, Zavaglia F.C, Unidos da Vila, Real Paulista, Os Prédios F.C, Primos F.C, Tabatinga F.C, Monte Carlos F.C, Mariense F.C, A.A.Ponte Preta, C.R. Vasco Da Gama e B.N. Madri F.C.

Pelo Varzeano estão competindo as seguintes equipes: E.C. Santa Eudóxia, S.E. Tijuco Preto, E.C.R. Santa Mônica, E.C. Mercenários, Red Bull F.C, E.C. A.B.C, Polêmicos F.C, E.C. São Carlos 8, Romeu Tortoreli e A.G.R.6 F.C.

