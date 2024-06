Times de handebol e vôlei do Colégio Planeta conquistam medalhas em Campeonato Regional

SIGA O SCA NO

Os times de handebol e vôlei do Colégio Planeta brilharam no Campeonato Regional do JEESP em Araraquara, alcançando boas colocações e potencial nas quadras.

Na última segunda-feira, 24 de junho, o time feminino de handebol sub-17 orientado pelo técnico Gabriel Prevelato, disputou uma partida acirrada e garantiu a medalha de bronze.

Na terça, 25 de junho, foi a vez do time de vôlei sub-14 orientado pela técnica Michele Mendonça, entrar em quadra, e com muita garra e dedicação, conquistaram a medalha de prata.

A professora-técnica Michele Mendonça destacou o excelente desempenho das equipes: "As equipes são recém-formadas e já demonstraram todo o potencial, isso mostra que temos um grande futuro nas modalidades esportivas disputadas.Parabéns às nossas alunas e aos familiares que tanto nos ajudaram ao longo do período de treinos, vocês foram fundamentais para chegarmos até aqui. Agradecemos também toda a equipe e direção do Planeta, nossas conquistas também são para vocês!"

Os times buscam evolução técnica para alcançar os primeiros lugares nos próximos campeonatos.A expectativa é de muitas outras conquistas.

