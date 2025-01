Tijuco vence a primeira no Raspadão; goleiro Vermelho ‘para’ o Zavaglia

Tijuco Preto fez uma bela apresentação e garantiu a primeira vitória no Raspadão - Crédito: Divulgação

Após as festas de final de ano, teve reinício o 15º Campeonato Raspadão, que movimenta os esportistas aos finais de semana no Cidade Aracy.

Desta forma, na manhã de domingo, 5, na Arena Raspadão seis jogos marcaram o início da segunda rodada da fase de classificação, com as equipes do grupo A encarando as do B.

Os principais destaques ficaram para a primeira vitória do Tijuco Preto que tem no comando o treinador Pedro Box. Com o apoio de sua torcida a equipe superou a forte Nova Era por 2 a 1. A equipe perdedora desperdiçou uma penalidade máxima através do jogador Gabriel Estrela.

Pé na Porta e Zavaglia fizeram um grande jogo e empataram em 1 a 1. O resultado foi graças ao goleiro Vermelho, que fez belíssimas defesas e ‘parou’ o ataque do Zavaglia.

Resultados

Galo das Arábias 2 x 3 Deportivo Central

Zavaglia 1 x 1 Pé na Porta

Bola + 1 0 x 2 Aracy

Nova Era 1 x 2 Tijuco Preto

Boleiros 1 x 6 Caixa D’Água

Nata São-carlense 0 x 6 Real Maloka

Artilheiros

Ícaro (Aracy) e Emerson (Caixa D’Água) – 4 gols

Maycon (Real Maloka), Edmar (Pé na Porta) e Tiago (Zavaglia) – 3 gols

