Temporada 2024 da natação ACD de São Carlos, promete

“Promete!”. Com esta palavra o técnico Mitcho Bianchi procurou definir o que pode vir a ser a temporada 2024 para a natação ACD (atletas com deficiências) de São Carlos. A equipe é representada pela Liga Central de Natação (LCN).

Em uma entrevista ao São Carlos Agora, Mitcho disse que o time “promete força para 2024, mas quer contar com apoio da cidade”. O calendário para o próximo ano já foi definido e consta a participação da LCN em dois campeonatos estaduais (inverno e verão), além de quatro campeonatos nacionais, representar São Carlos na fase regional e estadual do Paresp (antigo Regionais e Abertos do Interior), marcar presença no Circuito Estadual Loterias Caixa, dois meetings do Comitê Paralímpico Brasileiro, além de possíveis competições internacionais, já que em 2024 ocorre os Jogos Paralímpicos na França. “Estaremos trabalhando para que o Brasil tenha sua força máxima na natação”, disse.

Diante de um calendário robusto, Mitcho afirmou que trabalha ainda com a possibilidade de crescimento da LCN, com a chegada de reforços para a equipe são-carlense. “Poderemos ter novos atletas, formar novos talentos e conquistar apoio, através de bolsas para manutenção do esporte”, disse. “Como sempre digo, time que está dando certo, temos que tentar amplia-lo, buscar novos horizontes e novos formatos. E isso não será diferente na LCN, que conta com parceira importante em São Carlos”, comentou.

Temporada surpreendente

Indagado sobre a temporada, Mitcho não escondeu a satisfação e afirmou que 2023 foi surpreendente e colocou a equipe reconhecidamente entre as melhores da natação ACD do Brasil.

“Conquistamos, em média, 40 medalhas por torneio estadual e 11 em torneios nacionais, sagrando a equipe como campeã dos Jogos Paresp regional e 3º no Estadual (Abertos do Interior) e ainda com a conquista de campeã geral do Campeonato Paulista”, contabilizou.

“Quem venha 2024. Iniciaremos um planejamento junto ao patrocinador e também as lideranças políticas de São Carlos e região. A meta é mais investimentos e consequentemente resultados para o município. Já solicitamos reuniões com quem comanda a cidade para ver qual o grau de possibilidade de colaboração em nossa nova realidade no esporte. As metas são buscar espaços para novos atletas e formação, ampliar o investimento e adaptações em locais de treinamento, aulas especiais privadas e públicas e também o respeito ao atleta com deficiência, como transporte adaptado. Fizemos muito pela cidade e espero que entendam o momento e recebam a comissão de pais e equipe técnica para continuarmos exatamente como sempre fizemos: buscar elevar o nome de São Carlos no cenário esportivo brasileiro”, finalizou.

