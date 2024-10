Taboão da Serra surpreende e vence ASF em São Carlos

SIGA O SCA NO

17 Out 2024 - 13h25

17 Out 2024 - 13h25 Por Marcos Escrivani

Equipe sub20 dominou, mas não levou e perdeu para Taboão da Serra - Crédito: Jhonatan Celestino

Quem dominou e criou as melhores oportunidades foram as donas da casa. Mas quem conquistou os três pontos, foram as visitantes.

Desta forma, em jogo válido pela fase de classificação do campeonato da LPF, Taboão da Serra levou a melhor e venceu a ASF São Carlos por 2 a 1 em jogo válido pela categoria sub20 de futsal feminino. A partida aconteceu no início da noite desta quarta-feira, 16, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, em São Carlos.

Segundo a técnica Ana Cláudia Bianconi a partida foi marcada por muita competitividade. Taboão da Serra iniciou melhor a partida e conseguiu a vantagem e conseguiu segurá-la até o apito final.

“Fizemos um bom jogo, criamos inúmeras oportunidades e poderíamos sair com a vitória. Mas não concluímos com perfeição as jogadas e pagamos caro por isso”, lamentou a técnica ao final da partida.

