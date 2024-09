Sub20 da ASF faz jogo de excelência contra o Magnus

Sub20 antes da partida: concentração para enfrentar o Magnus - Crédito: Jhonatan Celestino

A derrota foi sentida, mas o desempenho e o rendimento animaram a técnica Ana Cláudia Bianconi que viu a equipe sub20 da ASF São Carlos encarar de igual para igual a Magnus, principal equipe brasileira no futsal feminino.

A equipe perdeu por 4 a 3 pela fase de classificação do Campeonato Paulista em jogo realizado na tarde desta quarta-feira, 25, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, em São Carlos. Foi inclusive, o último jogo da fase. A equipe de Taboão da Serra terminou na liderança sem perder um jogo sequer, enquanto que as são-carlenses terminaram em segundo lugar, com duas derrotas. Justamente para as adversárias.

Sobre a partida, Aninha não escondeu a satisfação, apesar do resultado contrário. De acordo com ela, a partida foi equilibrada e muito disputada.

“Lá (em Taboão) perdemos por 4 a 1. Mas em casa, evoluímos e endurecemos. Foi 4 a 3 e com chances para vencermos. Mudei a forma de jogar, alterei o esquema tático e percebi que podemos surpreender, caso vamos enfrenta-las novamente na fase final”, disse a treinadora.

Com o resultado, a ASF se classificou direto para as semifinais e agora aguarda o adversário que irá sair das quartas de final do campeonato.

