Sub20 da Asf conquista excelente empate pelo Campeonato Paulista

Sub20 conquistou um excelente empate em Taboão da Serra - Crédito: Divulgação

Em uma partida bem disputada e cheia de alternativas, a equipe sub20 da Asf São Carlos conquistou um excelente empate pela fase de classificação do Campeonato Paulista sub20.

Na noite desta quarta-feira, 8, no ginásio municipal de esportes Zé do Feijão, a equipe são-carlense encarou Taboão da Serra. Com dois gols de Geovanna, a equipe comandada pela técnica Ana Cláudia Bianconi ficou no 2 a 2 com as anfitriãs.

A partida foi marcada por muito equilíbrio, com as duas equipes tendo boas chances para marcar. Ao final, Aninha elogiou o comportamento das atletas e garantiu que o ponto conquistado foi importante para o time para a sequência do campeonato.

