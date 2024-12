Sindicato e Ponte Preta decidem o 390 na Faber-Castell

Ponte Preta surpreendeu e eliminou o Top Real e agora vai em busca do título - Crédito: Divulgação

Definidos os finalistas do Campeonato 390 do Clube Faber-Castell. Na manhã de domingo, 8, no Cedrinho, em jogos únicos, foram realizadas as semifinais e o Sindicato/WLM Engenharia e a Ponte Preta/Amaral Fotos Aéreas se habilitaram para a disputa do título da temporada 2024.

Coincidentemente as equipes venceram seus compromissos por 2 a 1. O Sindicato despachou o CLC/Amaral Fotos Aéreas/Sucos Life e a Ponte surpreendeu ao eliminar a equipe com a melhor campanha da primeira fase, o Top Real.

Deu Ponte

Após o jogo das 8h onde foi definido o primeiro finalista (Sindicato/WLM), o encontro das 10h, entre Top Real e Ponte Preta, prometia ser de muita garra. E deu Ponte.

O jogo começou muito acirrado e se enfrentavam o 1° colocado contra o 4°. Mas a classificação não interferiu no andamento, visto que as equipes estavam completas e com muita vontade de chegar à final.

Os dois times tinham propostas distintas, visto que a Ponte Preta apostava no seu ataque mais rápido. O Top Real com sua equipe consistente, propôs um jogo que mantinha mais a bola no pé para chegar com perigo ao gol do adversário.

Em um dia inspirado, o goleiro da Ponte Preta, Márcio, fechou o gol e consequentemente repondo a bola mais rápido, ajudando seu ataque nos contra-ataques.

Em um jogo que um time mantinha mais a posse e o outro apostava nos lances rápidos, o time que melhor aproveitasse as chances sairia vitorioso. A Ponte Preta, através de Tiago Vigetta, marcou o primeiro gol contra o Top Real.

A estratégia das equipes não se alterou durante a partida, cada um apostando na sua melhor qualidade técnica. O Top Real, com seu meio campo inteligente e rápido e a Ponte Preta com a sua ofensiva veloz. Nesta disputa entre posse de bola e velocidade, a Ponte levou a melhor e ampliou para 2 a 0.

Não se abalando o Top Real foi para o tudo ou nada, já que somente a vitória interessava. Com mais chances de gol e sendo mais ofensivo que seu adversário, em um lance de muito trabalho de bola, um jogador do Top Real sofreu pênalti. Vitor Devecchi cobrou e diminuiu o placar.

O jogo manteve-se até o final muito movimentado, porém a Ponte Preta conseguiu segurar o placar vitorioso até o final, se consagrando finalista da competição.

