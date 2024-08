Sem tempo para lamento, Grêmio planeja 2025 com “erro zero”

De olho em 2025, Grêmio São-carlense iniciou o planejamento com vistas ao acesso a Série A3 - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Uma participação aceitável na Série A4 e uma nova experiência com a participação na Copa Paulista. Esportivamente, o Grêmio São-carlense encerrou as atividades precocemente em 2024. Somente a base está em ação. Mas nos bastidores, a agitação é plena no Lobo da Central que trabalha de olho na temporada 2025 com a chama do acesso voltando a acender.

O supervisor geral do clube, Eduardo Imparato, que agora faz trabalhos administrativos, disse em entrevista que o planejamento para a próxima A4 continuou. Em outubro, a Federação Paulista de Futebol (FPF) irá definir se as equipes serão compostas por atletas sub23 ou mais experientes. A partir daí será montada uma nova equipe cujo perfil será de um grupo conhecedor das divisões do futebol paulista.

A certeza, segundo Imparato é que, levando em consideração o Lobo “bater na trave” nos últimos quatro anos é a partir de agora errar o mínimo possível, a ponto de ser implantado o lema “erro zero”.

“O mantra do clube a partir de agora é erro zero. Nos últimos quatro anos estivemos presentes nas fases finais da competição, duas semifinais e duas quartas de finais. Temos que aprender com as falhas dos últimos anos e corrigi-las para que conquistemos o tão sonhado acesso que a torcida são-carlense tanto almeja”, explicou.

Quem fica, quem vai, quem vem

Sobre reformulação no elenco, Imparato despistou. Fez questão de esclarecer que nos próximos meses será decidido, quando a permanência de Alexandre Grasseli e sua comissão técnica, bem como dos jogadores que estiveram vestindo a camisa do clube em 2024.

A entrevista

São Carlos Agora - Quais são os novos passos da equipe profissional do Grêmio este ano, mas com foco em 2025?

Eduardo Imparato - O futebol não oferece muito tempo para se lamentar. Logo após o fim da participação na Copa Paulista, iniciamos o planejamento para o início de 2025.

Acreditamos que até o início de outubro a Federação Paulista de Futebol definirá as diretrizes da competição (se será sub23 ou não) e estamos trabalhando com todas as possibilidades.

SCA - Haverá reformulação no elenco e comissão técnica. Ou irá se manter a base?

Imparato - Sobre a comissão, a filosofia do clube foi sempre prezar pela continuidade e este ano de 2024 foi atípico, pois tivemos três treinadores durante a temporada. Ainda não existe uma definição mas com certeza será comunicada em breve.Sobre o elenco, o clube hoje tem em seu plantel cerca de 20 atletas profissionais sob contrato. Alguns deles estão emprestados, outros serão emprestados e também temos atletas sub20. Com certeza uma base será mantida, após a avaliação da comissão técnica.

SCA - Os trabalhos terão uma pausa ou vão seguir normalmente. Caso tenha pausa, quando as atividades profissionais retornam? Por que?

Imparato - O principal foco do clube nos próximos meses será na sua estrutura. Vamos finalizar o novo gramado do nosso Centro de Treinamento, além de reformas nos alojamentos e demais departamentos.O clube não para. O Grêmio São-carlense é uma empresa que funciona 12 meses por ano. Atualmente estamos jogando o Campeonato Paulista sub11 e sub12, porém as atividades da equipe profissional seguem apenas no caráter administrativo, tais como empréstimos, contratações, rescisões, análise de desempenho e mercado para o próximo ano.

SCA - Em várias oportunidades, Alexandre Grasseli comentou que o desempenho do Grêmio na Copa Paulista foi prejudicado por uma pré-temporada curta. Há a preocupação de fazer uma preparação mais detalhada para a Série A4?

Imparato – Sim. O clube se planeja para iniciar os treinamentos no início de dezembro. Assim como no ano passado, o campeonato deve se iniciar na segunda quinzena de janeiro, dando assim tempo hábil de treinamento para a comissão técnica.

SCA - Qual será o perfil dos atletas da equipe para 2025? Terá um time um pouco mais experiente? O grupo terá experiência do futebol paulista?

Imparato - Dependemos ainda da definição se o campeonato será sub23 ou não, mas o perfil de atletas que queremos para o clube é de uma mentalidade forte, imposição física e conhecimento da divisão.

SCA - Sobre o futebol profissional em 2024. Que legado acredita que o Grêmio deixou? Foi um ano produtivo? Atingiram-se as metas? Por que?

Imparato - 2024 foi um ano de grandes mudanças para o clube, tanto na sua comissão técnica, que vinha de quatro temporadas seguidas, quanto na sua divisão que foi inédita.

O grande objetivo do clube sempre foi subir para a Série A3 e infelizmente não conseguimos alcança-lo. Porém, estar entre os 8 melhores colocados nos possibilitou jogar a Copa Paulista, que proporcionou uma nova experiência ao clube, jogando contra equipes das séries maiores.

Fica o sentimento de frustração na parte esportiva, mas o clube continua com seu crescimento na visibilidade e no respeito perante aos grandes clubes.

Em termos de atletas, foi um ano muito positivo. Dez atletas que jogaram a Copinha 2024 foram emprestados a grandes clubes brasileiros como São Paulo, Ceará, Internacional, Coritiba, entre outros. Hoje temos atletas profissionais emprestados a clubes das Séries D e C e pela primeira vez, dois atletas jogando a Série A do brasileiro: Zé Vitor (Athlético/PR) e Ryan (Vitória/BA).

SCA - Na sua opinião, o que faltou para o Grêmio conquistar o acesso, já que “bateu na trave” pelo quarto ano seguido?

Imparato - É difícil apontar apenas um motivo. A preparação foi curta devido ao investimento (uma competição mais cara, com pouco apoio de empresas privadas), a estrutura (que não foi adequada), a mudança de treinador no meio da competição (fato inédito na história recente do clube) e algumas lesões de jogadores importantes influenciaram.

SCA - Para você, o que é necessário para que o clube saia do “quase” e conquiste o acesso?

Imparato - Erro zero. O mantra do clube a partir de agora é erro zero. Nos últimos quatro anos estivemos presentes nas fases finais da competição, duas semifinais e duas quartas de finais. Temos que aprender com as falhas dos últimos anos e corrigi-las para que conquistemos o tão sonhado acesso que a torcida são-carlense tanto almeja.

SCA - Considerações finais:

Imparato - Esse recado é direto para o torcedor são-carlense:O Grêmio São-carlense hoje é uma empresa, com mais de 50 colaboradores, preza pela honestidade, continuidade e trabalho sério.

Hoje, os únicos apoiadores do nosso projeto são ADN Construtora e Unimed São Carlos, com público médio de 500 torcedores por jogo, em uma cidade de 250 mil habitantes. É muito pouco.

Temos somente um investidor e contas muito altas. O futebol, feito com seriedade, é caro.

Precisamos do apoio de todos: da população, do poder público e privado. Somente quando estivermos juntos remando para uma só direção conquistaremos os nossos objetivos.

Quando dizemos o nosso lema, “O Grêmio é Nosso”, não dizemos apenas uma frase. É um clube feito por são-carlenses para os são-carlenses e continuaremos trabalhando incansavelmente para levar o nome da nossa cidade nas divisões maiores.

