Sem perder fora, Grêmio recebe lanterna e foca primeira vitória em casa

Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Após conquistar a primeira vitória fora de casa e vencer o líder e então invicto Taquaritinga, o Grêmio São-carlense vai tentar na noite desta sexta-feira, 2, mudar outra escrita na fase de classificação da Copa Paulista: vencer o primeiro compromisso em casa.

No estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, o Lobo tem sido, por enquanto, um péssimo mandante: dois empates e duas derrotas e contra o lanterna União São João, vai em busca da primeira vitória, a partir das 19h, pela oitava rodada.

Sem poder contar com Lucas Bergantim, entregue ao departamento médico, o técnico Alexandre Grasseli preparou o time para buscar o resultado positivo que pode significar um grande passo rumo à classificação às quartas de final.

Apesar do adversário estar na última colocação do grupo, o embate é marcado por uma rivalidade recente, já que o confronto entre as equipes marcou o acesso à Série A3 de 2023, que ficou com o União no placar agregado. Nas últimas três partidas recentes, muito equilíbrio com uma vitória para cada lado e um empate.

“O União é uma equipe que vem tendo altos e baixos na competição mas é uma equipe muito competitiva. Acreditamos que aqui nos nossos domínios, depois do bom astral do último jogo com vitória, possamos conquistar os 3 pontos novamente”, disse Grasseli.

No sábado, 3, no estádio Barão da Serra Negra, às 15h, o XV de Piracicaba enfrenta o Taquaritinga

Entrevista

São Carlos Agora - Se o Grêmio ainda não perdeu fora, por outro lado, ainda não venceu em casa. Como superar esse obstáculo?

Alexandre Grasseli - Estamos procurando uma evolução constante para que nos dê a segurança de jogar bem fora de casa e jogar bem em casa também. Em casa, contamos com o apoio da torcida e tem que ser um ambiente bom para nós, tem que ser um ambiente de competitividade, de entrega dos atletas, mas acima de tudo, que possa vir da arquibancada, do torcedor, que nos apoie. Entendemos que esse jogo de amanhã (hoje) é um jogo fundamental para a nossa classificação e que bom que jogamos no Luizão, nos nossos domínios, frente à nossa torcida.

SCA - Jogo contra o lanterna pode cair um pouco a concentração e os jogadores entrarem mais relaxados?

Grasseli - De forma alguma, muito pelo contrário. Independente do adversário nessa Copa Paulista de 2024, já está provado pelos resultados que o equilíbrio é muito grande. Partidas difíceis, partidas que exigem bastante dos atletas em nível de concentração, empenho, dedicação, enfim.

É muito pelo contrário, a atenção e o foco nesse jogo que visa a nossa classificação é importantíssima e nós não abrimos mão dessa concentração, dessa dedicação e do entendimento da importância desse jogo.

SCA - Hoje na zona de classificação pode aumentar a confiança da equipe em busca de mais uma vitória?

Grasseli - Sim, com certeza, estar na zona de classificação aumenta a confiança, ter vencido a única equipe invicta que não tinha levado gol ainda na competição, líder da chave, também é outro aspecto que nos motiva muito, que aumenta a nossa confiança, mas nós sabemos que agora é uma nova partida, um adversário tradicional, duro, difícil e que nós temos que ter a certeza daquilo que queremos e do jogo que temos que fazer.

SCA - Contra o União, a tendência é de um Grêmio mais ousado? Vai buscar marcar pressão alta e não dar chance ao adversário?

Grasseli - Em apenas um tempo de uma partida, nós mudamos a nossa forma de marcar. Você perguntou em relação à questão de ser ousado ou de marcar pressão alta, não dar chance ao adversário. Apenas um jogo, o segundo tempo contra o União, nós utilizamos a estratégia de marcar em bloco baixo, mas o jogo não muda a sua forma de jogar. Entendemos que, como eu disse anteriormente, nós temos jogos nessa primeira fase muito equilibrados, porém a nossa ideia de propor o jogo, a nossa ideia de buscar o gol, a nossa ideia de jogar no campo do adversário, isso não muda. Evidentemente que partes do jogo, momentos do jogo pedem algum outro tipo de comportamento, mas nós estamos preparados para isso.

