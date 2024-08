Sem calendário, Grêmio São-carlense empresta quatro jogadores

SIGA O SCA NO

Grêmio São-carlense anunciou o empréstimo de quatro atletas - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Após encerrar a participação na Copa Paulista e encerrar as atividades profissionais na temporada 2024, a direção do Grêmio São-carlense mantém os trabalhos além campo e anunciou a transferência por empréstimo, de quatro atletas que possuem contratos com o clube.

O Lobo da Central informou na tarde de quinta-feira, 29, os empréstimos até dezembro dos atletas Eduardo (Mineiros-GO), Kaynan (Nacional-MG), Ferreira (América FC-MG) e Cauã Andrade (Oeste Brasil-PR).

Além de manter em atividade os jogadores, a ideia da direção gremista é, ao colocar em atividade os jogadores com a perspectiva de possíveis vendas futuras.

