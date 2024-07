Segunda fase da Série Ouro da Champions Cup começa com goleadas

SIGA O SCA NO

Aracy não tomou conhecimento do Santa Angelina e aplicou 7 a 0 no adversário - Crédito: Divulgação

A abertura da segunda fase da Série Ouro da Champions Cup, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos foi pródiga em gols. Duas equipes se destacaram na manhã de domingo, 21, com apresentações de gala e seus atacantes funcionando 100%.

Aracy e Tijuco Preto largaram na frente nesta nova fase de “tiro curto”, onde estão as oito melhores equipes divididas em dois grupos e somente quatro seguem para as semifinais e continuam na busca pelo título da temporada 2024.

Pelo grupo B, apenas uma partida. No estádio municipal Dagnino Rossi, em Ibaté, o Tijuco Preto goleou o Pé Na Porta por 4 a 1.

Pelo grupo C, ainda em Ibaté, o Policarbon mostrou força e aplicou 2 a 0 no Atlético Munique.

No campo da UFSCar, o resultado mais expressivo da rodada. Em manhã inspirada, no campo da UFSCar, o Araçy não perdoou e mandou 7 a 0 no Santa Angelina.

Jogo atrasado

Um jogo foi realizado na manhã de domingo, também na UFSCar, mas válido pela 15ª rodada da fase de classificação. Em partida atrasada, o invicto Juventus de Ibaté, que possui a melhor campanha entre as 16 equipes da Série Ouro, fez 3 a 0 no Mirante.

Classificação

